Ein New Yorker Feuerwehrmann. Quelle: Craig Ruttle/FR61802 AP/dpa

17 Jahre nach den Terroranschlägen haben Tausende Menschen bei Gedenkfeiern in den USA der fast 3.000 Toten vom 11. September 2001 gedacht. "Heute kommt ganz Amerika zusammen", sagte US-Präsident Donald Trump, der zu einer Andacht in Shanksville im US-Bundesstaat Pennsylvania gekommen war. Dort war ein gekapertes Flugzeug abgestürzt.



Zwei der vier von islamistischen Terroristen entführten Flugzeuge wurden in die Türme des World Trade Centers in New York gesteuert, ein weiteres ins Pentagon.