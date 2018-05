17 Millionen Babys von hoher Luftverschmutzung betroffen. Quelle: Harish Tyagi/EPA/dpa

Rund 17 Millionen Babys unter einem Jahr atmen einem Bericht des UN-Kinderhilfswerks UNICEF zufolge extrem schmutzige Luft ein. Diese Babys lebten in Regionen, in denen die Luftverschmutzung mindestens sechsmal höher als international festgelegte Standards sei, hieß es in dem Bericht.



Mehr als drei Viertel dieser Babys, rund 12,2 Millionen, leben in Südasien. UNICEF-Direktor Anthony Lake rief die betroffenen Länder auf, mit mehr Engagement gegen Luftverschmutzung vorzugehen.