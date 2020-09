Migranten an der griechisch-türkischen Grenze.

Quelle: Emrah Gurel/AP/dpa

Angesichts der dramatischen Lage im Bürgerkriegsland Syrien hat die EU zusätzlich 170 Millionen Euro an Hilfsgeldern angekündigt. Das beinhalte 60 Millionen Euro, die für die humanitäre Krise in Nordwestsyrien vorgesehen seien, hieß es in einer Erklärung nach einem zweitägigen Besuch einer EU-Delegation in Ankara.



Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und der EU-Kommissar für Krisenmanagement, Janez Lenarcic, trafen unter anderem den türkischen Präsidenten Erdogan und Vize-Präsident Fuat Oktay.