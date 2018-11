Am Donnerstag hatte der Mann in Melbourne Menschen angefahren.

Der Autofahrer, der im australischen Melbourne in eine Menschenmenge gerast ist, muss sich vor Gericht wegen 18-fachen versuchten Mordes verantworten. Der 32-jährige gebürtige Afghane wurde einem Richter vorgeführt, wie die Polizei mitteilte.



Dem Mann wird zudem in einem Fall Gefährdung menschlichen Lebens zur Last gelegt. Eine Terror-Anklage gibt es derzeit nicht. Der Mann ist laut Polizei drogenabhängig und hat psychische Probleme. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.