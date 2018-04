In einem Gewächshaus in der Antarktis gab es die erste Ernte. Quelle: Carmen Jaspersen/dpa

3,6 Kilogramm Salat, 18 Gurken und 70 Radieschen - so viel frisches Gemüse hat ein Forscher vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in der Antarktis geerntet. Die Pflanzen wachsen in einem neuartigen Gewächshaus nahe der deutschen Polarforschungsstation Neumayer III.



Sie gedeihen ohne Erde, Tageslicht und Pestizide. Alle paar Minuten werden die Wurzeln computergesteuert mit einer Nährstofflösung besprüht. Mit dem Projekt wolle man Erkenntnisse für Mond- und Marsmissionen gewinnen.