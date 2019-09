Gedenken an die 9/11-Anschläge in New York.

Quelle: ap

18 Jahre nach den Anschlägen vom 11. September in den USA haben viele Menschen mit Andachten und Schweigeminuten der fast 3.000 Todesopfer gedacht. US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump nahmen im Pentagon an einer Gedenkveranstaltung teil. Trump drohte dabei potenziellen künftigen Angreifern mit verheerender Vergeltung.



"Wir streben keinen Konflikt an", sagte Trump. Aber wenn die USA angegriffen würden, "werden wir darauf mit dem gesamten Ausmaß amerikanischer Macht" antworten.