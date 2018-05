1860-Fans feiern die Rückkehr in die Dritte Liga mit Pyrotechnik. Quelle: dpa

Die Ex-Bundesligisten 1860 München und Energie Cottbus haben den Aufstieg in die Dritte Liga geschafft. Am meisten Spannung bot dabei das Duell der "Löwen" gegen den 1.FC Saarbrücken, der trotz einer 2:3-Heimpleite im Hinspiel noch am Aufstieg schnupperte, sich im Rückspiel im Grünwalder Stadion nach 2:0-Führung aber mit einem 2:2 (1:0)-Remis begnügen musste.



Energie Cottbus reichte nach dem 3:2 im Hinspiel ein 0:0 gegen Weiche Flensburg. Das Duell zwischen Waldhof Mannheim und dem KFC Uerdingen (Hin 0:1) ist kurz vor Ende unterbrochen worden. Der KFC führte zu diesem Zeitpunkt 2:1.