Polizeibeamte auf der Suche nach dem Tatverdächtigen. Quelle: Matthew Dae Smith/Lansing State Journal/AP/dpa

Die Polizei im US-Bundesstaat Michigan hat einen jungen Mann festgenommen, der an einer Hochschule seine Eltern erschossen haben soll. Der flüchtige 19-Jährige sei in der Nacht gefasst worden, nachdem er in einem Zug am Ende des Universitätsgeländes entdeckt worden sei, teilte die Michigan University mit. Er habe keine Gegenwehr geleistet.



Den Angaben zufolge hat er in einem Wohnheim zwei Menschen erschossen und war dann geflüchtet. Die Toten wurden als die Eltern des Schützen identifiziert.