Ein Haus, das bei dem Angriff auf die Region zerstört wurde.

Quelle: Anas Alkharboutli/dpa

Bei Luftangriffen auf Syriens letztes großes Rebellengebiet in der Provinz Idlib sind Aktivisten zufolge 19 Menschen gestorben. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hatte zunächst 13 zivile Todesopfer gemeldet und berichtete heute von sechs weiteren Opfern innerhalb von 24 Stunden.



Flugzeuge der Regierung hätten ein Dorf bombardiert, hieß es. Unter den Opfern seien sieben Kinder gewesen. Am Samstag hätten russische Jets weitere Gegenden in Idlib und Hama attackiert.