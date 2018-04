Politisch fokussiert sich der Widerstand der "Außerparlamentarischen Opposition" (APO) der Studentenbewegung auf die Notstandsgesetze und knüpft an die weltweiten Proteste gegen den Vietnam-Krieg an. Ende Januar 1968 greifen Vietcong-Rebellen und nordvietnamesische Truppen Ziele in Südvietnam und die dort stationierten US-Einheiten an. Der Polizeipräsident von Saigon erschießt vor laufender Kamera einen gefangenen Vietcong - ein Bild, das um die Welt geht. US-Soldaten töten beim Massaker von My Lai mehr als 500 Zivilisten. Tausende Teilnehmer eines Internationalen Vietnam-Kongresses an der TU Berlin riefen schon im Februar 1968 zum Widerstand gegen den Krieg und den westlichen Imperialismus auf.