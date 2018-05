Die Gewerkschaften fordern nichts weniger als "eine Transformation des ökonomischen Systems durch und für das Volk", wie die Historikerin Ingrid Gilcher-Holtey in ihrem Werk "1968 - Eine Zeitreise" schreibt. Dem Aufruf zum Generalstreik folgen am 13. Mai 1968 Hunderttausende Menschen. "Studenten- und Arbeiterbewegung verbinden sich", schreibt Gilcher-Holtey.



Lyon, Toulouse, Marseille: Der Protest weitet sich auf viele Städte aus. In einem kurzen, aber heftigen Aufwallen legen vom 14. bis 22. Mai bis zu neun Millionen Franzosen ihre Arbeit nieder. Im Kern geht es ihnen darum, die Früchte des Wirtschaftswunders gerechter zu verteilen, konstatiert der Historiker Wilfried Loth in seiner neuen Gesamtdarstellung über den "Mai 68 in Frankreich".