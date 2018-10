Anstehen für Karten in Lübeck. Quelle: Rainer Jensen/dpa

Mit dem estnischen Spielfilm "Die kleine Genossin" sind die 60. Nordischen Filmtage Lübeck eröffnet worden. Damit gab es erstmals in der Geschichte des Festivals einen baltischen Eröffnungsfilm. Regisseurin Moonika Siimets zeigt in ihrem Spielfilmdebüt die Erlebniswelt einer Sechsjährigen im Estland der 1950er Jahre.



Bis Sonntag sind 199 Spiel-, Dokumentar-, Kurz- und Kinderfilme zu sehen. Sie konkurrieren um neun mit insgesamt 50.000 Euro dotierte Preise. Deren Vergabe ist am Samstag.