Kroatien ist erfolgreich in die WM in Russland gestartet. In ihrem ersten Gruppenspiel besiegte die Mannschaft um die Topstars Luka Modric und Ivan Rakitic die Auswahl Nigerias verdient mit 2:0 (1:0) und setzte sich in Gruppe D zunächst an die Spitze.



In Kaliningrad bestimmten die Kroaten von Beginn an die Partie und gingen durch ein Eigentor von Oghenekaro Etebo nach einer guten halben Stunde auch in Führung. Den von Gernot Rohr trainierten Nigerianern fehlten in der Offensive etwas die Mittel. Modric besorgte per Foulelfmeter den Treffer zum 2:0-Endstand.