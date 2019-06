Eine rund neun Zentimeter große Heuschrecke. Symbolbild

Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Millionen Heuschrecken haben die italienische Urlaubsinsel Sardinien heimgesucht. Bis zu 2.000 Hektar seien in der Region Nuoro im Landesinneren befallen, teilte der Bauernverband Coldiretti mit.



"Es gibt Zonen, in denen man auf einem Teppich aus Heuschrecken geht." Der Schaden gehe in die Millionenhöhe. Die Heuschrecken dringen demnach in Bauernhäuser ein und zerstören Weideland. Rund 20 Agrarbetriebe seien betroffen, Touristen dagegen nicht, sagte ein Sprecher des Verbandes.