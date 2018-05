Daimler will seine Transporter-Sparte ankurbeln. Quelle: Bernd Thissen/dpa

Mit Investitionen von 2,5 Milliarden Euro will der Fahrzeugbauer Daimler seinen Transporter-Verkauf ankurbeln. Das Geld dient der Markteinführung eines neuen Sprinter-Modells. Die Milliarden gehen in die Entwicklung, die Produktion und Vertriebsmaßnahmen.



Der Markt habe sich sehr positiv entwickelt, sagte Spartenchef Volker Mornhinweg. 2017 hatte der Sprinter-Absatz um vier Prozent auf gut 200.000 Fahrzeuge angezogen. 2019 will Daimler seinen Sprinter als Elektroversion auf den Markt bringen.