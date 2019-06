Großer Fund der Droge Crystal Meth in Rotterdam. Symbolbild

In einer geheimen Kammer einer Lagerhalle in Rotterdam hat die Polizei rund 2.500 Kilogramm Crystal Meth entdeckt. Es sei der bisher größte Fund dieser Droge in Europa, teilte die niederländische Polizei mit. Der Verkaufswert wird auf mehre hundert Millionen Euros geschätzt.



Die Fahnder hatten schon vergangene Woche die Halle durchsucht. Zunächst hätten sie nichts Außergewöhnliches gesehen, teilten sie mit. Dann hätten sie festgestellt, dass der Raum innen kleiner war als das Außenmass.