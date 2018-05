Ein Sarkophag in der neu entdeckten Nekropole in Minja. Quelle: Samer Abdallah/dpa

Deutsche und ägyptische Archäologen haben in der Stadt Minja in Ägypten eine antike Totenstadt entdeckt. Die über 2.500 Jahre alte Nekropole enthalte 40 Steinsärge, etwa 1.000 Statuen und eine Goldmaske, sagte Antikenminister Chaled al-Enani.



"Das ist erst der Anfang einer neuen Entdeckung und ich glaube, wir brauchen mindestens fünf Jahre, um die Arbeit an der Nekropole zu beenden", sagte Al-Enani. Die Ausgrabungen wurden von Forscherteams aus München und Hildesheim unterstützt.