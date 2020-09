Ein Regionalzug der Deutschen Bahn.

Quelle: Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Die Deutsche Bahn will ihre rund 2.600 Stellwerke ersetzen. Der Zugverkehr auf dem 33.400 Kilometer langen Schienennetz in Deutschland solle künftig von 280 digitalen Stellwerken aus gesteuert werden. Das sagte eine Konzernsprecherin den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland.



Die bestehenden Stellwerke diverser Bauarten aus vielen Jahrzehnten sollten dazu nach und nach ersetzt werden. Das erste digitale Stellwerk soll heute in Rostock-Warnemünde offiziell in Betrieb genommen werden.