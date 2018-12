Der Protest der Fans gegen Montagsspiele zeigte Wirkung.

Quelle: imago

Nächster Erfolg für die Fans, nächste Herausforderung für die DFL: Nach der Bundesliga wird auch die 2.Liga die Montagsspiele abschaffen. Bei einem Treffen am Montag haben sich die Vereine mit großer Mehrheit dafür ausgesprochen. Statt des Montagsspiels soll ein Spiel am Samstagabend ab 20.15 Uhr ausgetragen werden, teilte die DFL mit.



Der Protest der Fans in den vergangenen Wochen hat damit Wirkung gezeigt. Die DFL muss nun nach Modellen suchen, mit denen sie die zu erwartenden Mindereinnahmen bei der Verhandlung für den nächsten TV-Vertrag ab der Saison 2021/22 auffangen kann.