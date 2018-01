Babette von Kienlin: Ich bin stolz, dass ich von Anfang an das Gesicht der "drehscheibe" sein darf. Als wir vor 20 Jahren anfingen, waren wir ein reines Ländermagazin und haben noch viel herumexperimentiert. Doch längst hat die "drehscheibe" ein klares Format und ist kein beliebiger Gemischtwarenladen mehr. Bei uns steht der Mensch im Vordergrund, was mir sehr am Herzen liegt. Die Anerkennung der Zuschauer spiegelt sich in der steigenden Quote wider. Aber wir entwickeln uns stetig weiter und bleiben in Bewegung - das ist für mich jeden Tag aufs Neue der Reiz und die Herausforderung.