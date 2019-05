Das ist wohl das Schlimmste an diesen Schulschießereien: Es wird einfach so weitergehen, weil alle Maßnahmen nicht ausreichen, solange Waffen so allgegenwärtig und so einfach verfügbar sind. Jonesboro war vor Columbine, vor Jonesboro gab es in den ersten Monaten 1998 schon drei Amokläufe an amerikanischen Schulen. Und nach Columbine wurde es noch viel schlimmer, nicht nur an den Schulen Sandy Hook, Virginia Tech und Parkland.