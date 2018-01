Am 13. Juli erreicht der Scheitel der Flutwelle Wroclaw. In Brandenburg ist bereits am 8. Juli vorsorglich eine Hochwasserwarnung ausgerufen worden. Doch bei allerschönstem Sommerwetter glaubt kaum jemand daran. Am 17. Juli wird es ernst: Die erste Flutwelle erreicht Ratzdorf am Zusammenfluss von Oder und Neiße.