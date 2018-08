20 Jahre nach der Ermordung eines elf Jahre alten Jungen in den Niederlanden ist der mutmaßliche Täter in Spanien gefasst worden. Ein 55 Jahre alter Niederländer wurde nach Angaben der Polizei im Dorf Castelltercol rund 50 Kilometer nördlich von Barcelona festgenommen.



Der Mann gilt als dringend tatverdächtig, weil seine DNA am Leichnam des Jungen gefunden worden war. Nach einer Öffentlichkeitsfahndung hatte sich ein Zeuge gemeldet, der angab, er habe den Mann in Spanien gesehen.