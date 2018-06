Das Archivbild vom 03.06.1998 zeigt Helfer am Wrack des verunglückten ICE 884 bei Eschede in der Nähe von Celle. Quelle: dpa

Zum 20. Jahrestag des bislang schwersten Bahnunglücks in der Bundesrepublik Deutschland wird in Eschede heute eine Gedenkfeier organisiert. Neben Überlebenden und Angehörigen werden auch Bahn-Chef Richard Lutz und Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) erwartet.



Am 3. Juni 1998 kurz vor 11 Uhr war der ICE 884 "Wilhelm Conrad Röntgen" in der niedersächsischen Gemeinde entgleist. Mit Tempo 200 prallte er gegen eine Betonbrücke. 101 Menschen starben, 88 wurden schwer verletzt.