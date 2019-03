Die Alpenrepublik hat laut Autobahnbetreiber Asfinag in den vergangenen 20 Jahren mehr als vier Milliarden Euro in die Tunnel-Sicherheit investiert. Mehrere Tunnel seien mit einer zweiten Röhre ausgestattet, die Fluchtwege ausgebaut und die technische Überwachung deutlich verbessert worden, so ein Sprecher. In dem mit 14 Kilometern längsten Straßentunnel Österreichs, dem Arlbergtunnel, wurden unter anderem 37 zusätzliche Fluchtwege eingerichtet.



Über Vorgaben der EU hinaus sei vielerorts ein akustisches Warnsystem installiert, so ein Asfinag-Sprecher. Das System "Akut" horche mit seinen Mikrofonen nach verdächtigen Geräuschen. "Ob ein Reifen platzt, Türen zugeschlagen werden oder Autos kollidiert sind." Bei Verdacht werde sofort via Kameras kontrolliert. "Man kann mal wegsehen, aber nicht weghören", so der Sprecher weiter. "Akut" sei momentan in 20 Tunneln im Einsatz und solle schließlich in mehr als 50 Tunneln verfügbar sein. Insgesamt sind 165 Tunnel in Österreich in Betrieb. Eines der letzten großen Projekte ist die zweite Röhre für den Karawankentunnel zwischen Österreich und Slowenien. Ab 2026 können Autofahrer dort mit neuem Komfort gen Süden fahren.



Quelle: dpa