Geschäftsführer Leonid Levin hingegen schätzt die Möglichkeiten, die man in Russland mittlerweile hat. Für den 33-Jährigen hat das Land unter Präsident Putin eine positive Entwicklung genommen. "Es wird immer leichter für Geschäftsleute in Russland, auch für Restaurantbesitzer. Die Staatsmacht hört auf uns und es werden neue Gesetzte verabschiedet, die wiederum gute Bedingungen für unser Business bieten", sagt er.



Am Samstag wird in Moskau wieder demonstriert, diesmal ist der Protest genehmigt, aber die Fronten sind verhärtet und die Stimmung nervös. Mit der von vielen Seiten kritisierten Niederschlagung der Proteste und den Anklagen gegen Demonstrationsteilnehmer, hat der Staat knallhart seine Macht gezeigt. Aber die Rufe nach mehr Demokratie und freien Wahlen werden dadurch nicht verstummen. Und auch Präsident Putin dürfte erkannt haben, dass ihm das gefährlich werden kann.