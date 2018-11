Sie waren die ersten Astronauten auf der ISS.

Die Internationale Raumstation (ISS) feiert ihren 20. Geburtstag. Am 20. November 1998 wurde das erste russische Modul "Sarja" ins All geschossen. Inzwischen ist die ISS etwa so groß wie ein Fußballfeld. Seit 2000 forschen ohne Unterbrechung Raumfahrer im Weltraumlabor.



"Die komplexeste, wertvollste und unwahrscheinlichste Maschine, die die Menschheit jemals gebaut hat", nannte der deutsche Astronaut Alexander Gerst seinen derzeitigen Wohn- und Arbeitsort via Twitterbotschaft.