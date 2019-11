Zwar sind sämtliche Fernverkehrsstrecken der Deutschen Bahn elektrifiziert. Auf vielen Regionalstrecken jedoch sind weiterhin Loks mit Diesel-Antrieben unterwegs. Auch Zughersteller experimentieren mit umweltschonenderen Antriebsarten. In Norddeutschland verbinden seit mehr als einem Jahr die weltweit ersten Wasserstoffzüge des französischen Zugbauers Alstom die Orte Bremervörde, Cuxhaven, Bremerhaven und Buxtehude. Die emissionsfreien Regionalzüge werden mit Wasserstoff-Brennstoffzellen betrieben, die Wasserstoff und Sauerstoff in Wasser umwandeln, wobei Strom entsteht, der die Batterien auflädt und so den Elektromotor antreibt.