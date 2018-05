Xi Jinping pries Marx als «den größten Denker moderner Zeit». Quelle: Ng Han Guan/AP/dpa

Mit einer großen Zeremonie hat China den 200. Geburtstag von Karl Marx gefeiert. Staats- und Parteichef Xi Jinping würdigte die kommunistische Ikone in einer Rede in der Großen Halle des Volkes. Marx' "Theorie leuchtet immer noch mit dem brillanten Licht der Wahrheit"#, erklärte Xi.



Schon seit Wochen wurde in China auf das Jubiläum des geistigen Vaters des Kommunismus, der am 5. Mai 200 Jahre alt geworden wäre, aufmerksam gemacht. Marx sollte auch mit einer neuen Briefmarke geehrt werden.