Der Mindestlohn in der Baubranche steigt. Archivbild

Quelle: Cindy Riechau/dpa

Der Weg für höhere Mindestlöhne am Bau ist frei. Nach der Gewerkschaft IG BAU stimmten auch die Arbeitgeber für den Schlichterspruch, der zwischen den Tarifparteien erreicht worden war. Von den neuen Mindestlöhnen profitieren mehr als 200.000 der bundesweit rund 820.000 Bau-Beschäftigten.



Der Mindestlohn für Hilfsarbeiten steigt von April an um 35 Cent auf 12,55 Euro pro Stunde, für Facharbeiter in Westdeutschland und Berlin erhöht er sich dann um 20 Cent auf 15,40 Euro beziehungsweise 15,25 Euro.