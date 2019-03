Das Europakonvent der SPD.

Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die SPD zieht mit der Forderung nach Mindestlöhnen in allen EU-Staaten und anderen Sozial-Forderungen in den EU-Wahlkampf. 200 Delegierte beschlossen auf einem Parteikonvent einstimmig das Wahlprogramm.



In den einzelnen EU-Ländern sollen Mindestlöhne von 60 Prozent des mittleren Lohns eingeführt werden. Für Konzerne wie Google, Apple oder Amazon fordert die SPD eine Digitalsteuer. Weitere Schwerpunkte setzt die Partei bei Umwelt und Frieden - Europa müsse sich weiter für Abrüstung einsetzen.