Commerzbank-Zentrale Frankfurt am Main

Quelle: Frank Rumpenhorst/dpa

Die Commerzbank will voraussichtlich unter dem Strich rund 2.300 weitere Vollzeitstellen streichen. Außerdem plant der Vorstand die Schließung von etwa 200 der 1.000 Filialen. Dies sieht der Entwurf für die künftige Strategie vor, wie das Frankfurter Geldhaus mitteilte.



Die Bank strebt im Zuge ihrer Neuausrichtung auch einen Verkauf ihrer polnischen Tochter mBank an. Dies würde Geld in die Kasse spülen und eine schnellere Umsetzung der Strategie ermöglichen, so die Commerzbank.