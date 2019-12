Der "Erfinder des märkischen Heimatgefühls" war schon damals weniger zu Fuß unterwegs, sondern nutzte das damals modernste Verkehrsmittel: Er hat sich in Berlin in einen Zug gesetzt und ist nach Brandenburg herausgefahren. Anschließend hat er die Kutsche oder ein Fuhrwerk genommen und ist in der Regel zu Dörfern oder in alte Schlösser gefahren. Dort hat er sich die Geschichten des Ortes erzählen lassen.