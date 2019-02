Besucher laufen durch das Museum of Modern Art. Archivbild

Quelle: Justin Lane/EPA/dpa

Die Industriellen-Familie Rockefeller lässt dem weltbekannten New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) eine Spende von 200 Millionen Dollar (175 Millionen Euro) zukommen. Es handelt sich um eine der größten Spenden, die jemals an ein Museum gezahlt wurde.



Schon 2005 ließ der inzwischen verstorbene Familienpatriarch David Rockefeller dem Museum 100 Millionen Dollar zukommen. Das Museum wird die neue Großspende gut brauchen können. Über den Sommer muss es wegen Umbauarbeiten für vier Monate dicht machen.