BSI-Chef Arne Schönbohm (l) und Horst Seehofer.

Der Bund will für mehr Sicherheit im Internet sorgen. "Das ist ein großes Thema für die Gegenwart und ein noch größeres für die Zukunft", sagte Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) im sächsischen Freital.



Dort soll ein zweiter Standort des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mit 200 neuen Stellen entstehen. Das BSI unter Präsident Arne Schönbohm will sich in Freital mit der 5-G-Technologie befassen, zu der es an der TU Dresden einen Forschungsschwerpunkt gibt.