Im heutigen Jane Austen's House Museum, dem Wohnhaus in südenglischen Hampshire, wo sie lebte und schrieb, und an vielen anderen Orten steht die Suche nach der "wahren" Jane Austen und ihrer Relevanz bis heute im Vordergrund. In dem Haus in der Ortschaft Chawton, in dem Jane mit ihrer Mutter und der geliebten Schwester Cassandra lebte, arbeitete sie an den ersten Romanen "Sense and Sensibility" ("Verstand und Gefühl"), "Pride and Prejudice" ("Stolz und Vorurteil") und "Northanger Abbey" ("Kloster Northanger") und schrieb "Mansfield Park", "Emma" und "Persuasion" ("Überredung").