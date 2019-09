Die Stadt hatte die Marketing-Aktion "#Bielefeldmillion - Das Ende einer Verschwörung" vor zwei Wochen gestartet. Seitdem wurde weltweit in den Medien darüber berichtet, darunter in der BBC, im "Sydney Morning Herald" oder in der indischen "Hindustan Times". Auf Twitter gehörte der Hashtag #Bielefeldmillion zwischenzeitlich zu den Top-Themen. "Für den ultimativen Beweis", dass es Bielefeld nicht gibt, lobte die Stadt ein Preisgeld von einer Million Euro aus. Einsendeschluss war der 4. September um 24 Uhr.