Tatjana Pinto im Halbfinale bei der EM

Quelle: ZDF

Die beiden deutschen Sprinterinnen Tatjana Pinto und Lisa-Marie Kwayie sind bei der Leichtathletik-WM in Doha über 200 Meter ins Halbfinale gelaufen. Die Paderbornerin Pinto verbesserte im Vorlauf am Montag ihre persönliche Bestzeit auf 22,63 Sekunden. Auch die Berlinerin Kwayie lief in 22,77 Sekunden schneller als jemals zuvor. Das Halbfinale wird am Dienstag (20.35 Uhr/MESZ) ausgetragen.



Jessica-Bianca Wessolly schaffte als "Lucky Loser" über die Zeitregel den Sprung unter die 24 Halbfinalistinnen. Die 22-Jährige belegte in ihrem Vorlauf in 23,10 Sekunden Platz sechs.