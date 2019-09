Zudem befinden sich laut WMO in der Atmosphäre so viele Treibhausgase wie noch nie zu Lebzeiten des Menschen. Messungen von Klimaforschern hätten für 2015 bis 2019 Rekordwerte von Kohlenstoffdioxid, Methan und anderen klimaerwärmenden Gasen gezeigt, hieß es. Kohlenstoffdioxid verbleibe in der Atmosphäre für Jahrhunderte und in den Ozeanen sogar noch länger. Das bedeute, dass sich die Erderwärmung fortsetze.



Die Messungen und Auswertungen der WMO reichen bis Juli 2019. Am Montag richten die UN einen Sondergipfel zum Klima in New York aus. UN-Generalsekretär António Guterres hatte die Staats- und Regierungschefs aufgefordert, konkrete Pläne vorzulegen, wie die Länder das Klima schützen wollen. Die Weltwetterorganisation mit Sitz in Genf gehört zu den Vereinten Nationen.