Ob diese Menschen dann auch tatsächlich einreisen oder ob sich diejenigen, die einreisen, dann auch bei den Behörden melden, "das wissen wir nicht", so de Maizière. Seine Rechnung, wie man in den Sondierungsverhandlungen auf den Zuzug von 12.000 Menschen kommt: Das Auswärtige Amt habe in den Konsulaten die Kapazität, maximal 50.000 Anträge pro Jahr zu bearbeiten. Der Anteil von subsidiär Schutzberechtigten liege bei zehn bis 16 Prozent - also sei dies ihr Anteil an der Gesamtkapazität. "Ein Kontingent ist ein vernünftiger und kluger Weg", sagte de Maizière. Natürlich gebe es Härtefälle, aber so könne verhindert werden, dass zum Beispiel Kinder nach Europa vorgeschickt würden, um die Familie nachzuholen.