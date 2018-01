China ist der wichtigste Markt für Volkswagen. Archivbild Quelle: Ole Spata/dpa

China hat seine Stellung als wichtigster Markt für Volkswagen gefestigt. 2017 verkauften die Wolfsburger und ihre chinesischen Partner so viele Autos der Marke VW in dem Land wie nie zuvor. Insgesamt wurden 3,177 Millionen Wagen abgesetzt, wie der Konzern in Peking mitteilte. Das waren 5,9 Prozent mehr als im Vorjahr.



Erstmals will Volkswagen zudem in China gebaute Fahrzeuge auch in andere Länder exportieren - das dürfte die Abhängigkeit von diesem Schlüsselmarkt etwas verringern.