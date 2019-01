In Berlin haben Zehntausende am Brandenburger Tor gefeiert.

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Deutschland hat das Jahr 2018 begrüßt. In den großen deutschen Städten feierten die Menschen auf den Silvesterpartys nach Angaben der Polizei bislang friedlich. Mit einem Feuerwerk am Brandenburger Tor haben Zehntausende Berliner und Gäste um Mitternacht gefeiert.



Das Bühnenprogramm begann mit der Popsängerin Alice Merton, die Anfang des Jahres mit dem Song "No Roots" den Durchbruch geschafft hatte. Bis zum späten Abend war nach Polizeiangaben alles friedlich auf dem Festgelände.