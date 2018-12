Was war die Ursache für dieses außergewöhnliche Winterwetter? Das wiederholte Auftreten dieser Nor'easter lag an einem nahezu stationären Jetstream, so kam es immer wieder zu Kaltluftausbrüchen. Generell kann man sagen, dass das Wetter von Strömungen in der Atmosphäre abhängt. In diesem Fall ist es der Jetstream, ein Starkwindband in knapp neun Kilometern Höhe, das die Tiefs lenkt. Wird es langsamer, wird das Wetter stabiler und dem Jet geht die Puste aus. Die Tiefs treten wiederholt an Ort und Stelle auf, wobei die Hochs ebenfalls festkleben - blockieren. Ungewöhnlich war also die Fortdauer.