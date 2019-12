Großen Anteil daran hatten elf zu warme Monate im zu Ende gehenden Jahr sowie die extreme Hitze Ende Juli, als die Temperatur an 23 DWD-Messstellen auf 40 Grad Celsius und mehr kletterte. Am höchsten stieg die Quecksilbersäule am 25. Juli 2019 in Lingen im Emsland mit dem neuen deutschen Rekord von 42,6 Grad Celsius. Den kältesten Wert meldete Deutschneudorf-Brüderwiese am 21. Januar 2019 mit minus 18,6 Grad Celsius.