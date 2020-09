Die Bundesregierung hat 2019 für 31,6 Millionen Euro Rüstungsexporte in die Türkei genehmigt - mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr. Kriegswaffen waren allerdings nicht dabei. Nach dem Beginn der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien im Herbst wurden die Ausfuhrerlaubnisse zwar deutlich reduziert, allerdings nicht ganz gestoppt.



Das geht aus einer Antwort des Auswärtigen Amts auf eine Linken-Anfrage hervor. 2018 hatte die Regierung noch 58 Lieferungen im Wert von 12,9 Millionen Euro für die Türkei genehmigt.. Im vergangenen Jahr waren es 187 Exporte für 31,6 Millionen Euro.