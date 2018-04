Filmproduzent Oliver Berben (l) und Entertainer Harald Juhnke. Quelle: Sebastian Kahnert/Klaus Franke/dpa-Zentralbild/dpa

Das Leben des 2005 gestorbenen TV-Entertainers Harald Juhnke wird verfilmt. "Bild am Sonntag" berichtete, dass sich Constantin-Produzent Oliver Berben ("Das Adlon") die Rechte an dem Stoff gesichert habe.



Berben sagte dazu: "Niemand hat bis heute wieder so viele verschiedene Qualitäten wie Entertainment, Musik, Schauspielerei und Volksliebling in einer Person vereint wie Harald Juhnke." Der Film soll 2019 - zu Juhnkes 90. Geburtstag - als Zweiteiler ins Fernsehen kommen.