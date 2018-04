Allein im Innenministerium soll es 100 neue Stellen geben. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Die Große Koalition will 209 neue Stellen im Kanzleramt und in sechs Bundesministerien schaffen. Rund die Hälfte davon soll auf das Innenministerium entfallen, das um die Bereiche Heimat und Bauen erweitert worden ist. Diese Pläne von Union und SPD gehen aus einem Schreiben des Finanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestags hervor.



Die Opposition reagierte empört auf die Pläne. "Dreist, aber typisch GroKo", sagte der Grünen-Haushaltspolitiker Sven-Christian Kindler.