Ungeachtet internationaler Kritik hat die Regierung in Japan erneut zwei Todesurteile vollstrecken lassen. Das teilte das Justizministerium in Tokio mit.



Seit Amtsantritt des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Shinzo Abe im Dezember 2012 sind damit bereits 21 Menschen hingerichtet worden. Menschenrechtsaktivisten schlagen seit Jahren Alarm. Japan gehört zu den wenigen Industrieländern, die bislang an der Todesstrafe festhalten.