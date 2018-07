Skyline von Hongkong. Archivbild Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

Tausende Hongkonger haben gegen den zunehmenden Einfluss Pekings und für mehr Demokratie in der chinesischen Sonderverwaltungszone demonstriert. Die Organisatoren schätzten die Zahl der Teilnehmer des Protestmarsches auf etwa 50.000. Die Polizei sprach von knapp 10.000 Demonstranten.



Hongkong, das am 1. Juli 1997 von Großbritannien an China übergeben wurde, wird nach dem Grundsatz "ein Land, zwei Systeme" regiert. Diese Vereinbarung sieht vor, dass die Hongkonger mehr Freiheiten genießen.