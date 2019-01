Die Belastungen sind unterschiedlich stark. Besonders bei der Bereitschaftspolizei ist die Belastung sehr hoch. Oliver Malchow, GdP

22 Millionen Überstunden klingen zunächst einmal nach einem sehr großen Berg an Mehrarbeit. Rechnet man die Überstunden auf die 260.000 Polizeibeamten um, kommt ein Beamter im Schnitt auf etwa 1,6 Überstunden pro Woche. Im Vergleich zum Bundesdurchschnitt, der bei vier Überstunden pro Woche liegt (Befragung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin), könnte man nun davon ausgehen, dass die Belastung der Beamten nicht so hoch ist.



Das sei jedoch ein großer Irrtum, so der GdP-Vorsitzende Malchow. "Die Belastungen sind unterschiedlich stark. Besonders bei der Bereitschaftspolizei ist die Belastung sehr hoch." Viele Beamte dort häuften mehrere Hundert Überstunden im Jahr an, von denen sie kaum welche abbauen könnten. Betroffen sind nach GdP-Angaben aber auch Beamte der Kriminalpolizei und auf den Wachen.



Innenstaatssekretär Stephan Mayer räumte bei der Jahrestagung des Beamtenbundes dbb ein, dass es bei den Beamten und im öffentlichen Dienst zu viele Überstunden gebe - und preschte mit der Ankündigung vor, dass sich seine Behörde dafür einsetzen werde, höhere Zulagen für Bundesbeamte durchzusetzen, vor allem für Bundespolizisten.